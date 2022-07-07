Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM На церемонии закрытия Суперкубка России по футболу выступит группа «Би-2». Об этом 7 июля сообщается в Telegram-канале турнира.

Группа «Би-2» Reactor691

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Отмечается, что перед игрой будут выступать группа «Ленинград» и певица Максим, а «Би-2» закроет мероприятие.

Напомним, в апреле концерт «Би-2» в Омске был отменён из-за того, группа отказалась выступать на фоне флага России и баннера «Za президента».

После этого концерты также были отменены во многих городах России, поскольку жители выразили возмущение антироссийской позицией музыкантов.

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