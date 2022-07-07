Амман, 7 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Иорданские СМИ опровергли появившиеся в интернете слухи о планах властей страны создать «буферную зону» на границе с Сирией. Источник информационного агентства Ammon в правительстве Иордании категорически отверг подобные сообщения, назвав их «ложными и несоответствующими действительности».

@ArmedForcesJO Армия Иордании

«Ничего подобного никогда не предлагалось, и никаких разговоров о создании зоны безопасности никогда не велось. Правительство Иордании не планирует создание такой зоны», — заявил источник.

Ранее сообщалось о том, что армия Иордании якобы планирует занять участок на границе с Сирией, с целью предотвращения ввоза в страну наркотиков и оружия.