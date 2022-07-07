Альметьевск, Татария, , 15:56 — REGNUM В городе Альметьевске по подозрению в мошенничестве задержали 15-летнего курьера. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подросток забирал деньги у пенсионерок для передачи мошенникам.

Подросток (сс) Jesús Rodríguez

Пострадавшие передавали курьеру деньги за спасение якобы попавших в ДТП родственников. Таким образом, пенсионерки отдали около 800 тыс. рублей.

Со слов задержанного, в конце июня он получил в мессенджере предложение о работе курьером. От него требовалось выезжать по адресам, забирать деньги и переводить средства на указанные счета за определенный процент.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Организаторы преступления разыскиваются. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невызде.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя поселка Сидоровка, который являлся курьером. Он забирал пакеты с наличностью и пересылал деньги мошенникам.

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