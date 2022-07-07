Пекин, 7 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты должны прекратить практику введения санкций по каждому поводу. Об этом 7 июля на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя внесение минфином США в черный список по Ирану предприятий из Китая, связанных с нефтью.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы призываем американскую сторону отказаться от ошибочного метода прибегать к санкциям на каждом шагу», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что «Китай всегда выступал решительно против применения Соединёнными Штатами незаконных, необоснованных односторонних санкций и так называемой юрисдикции длинной руки».

По его словам, Китай развивает нормальное сотрудничество с Ираном в рамках международного права, и «такой подход является разумным и законным, не наносит ущерба интересам третьих сторон».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские власти ввели новые санкции, которые касаются продажи Ираном своей нефти и нефтехимической продукции странам Восточной Азии. Как заявили в министерстве финансов США, рестрикции распространяются на ряд китайских, эмиратских и других компаний, которые, как утверждают в Вашингтоне, содействовали доставке и продаже иранских энергоносителей, а также продуктов нефтехимии. Всего в чёрном списке оказались 13 юридических и два физических лица.

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