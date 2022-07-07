Пермь, , 14:04 — REGNUM В Пермском крае 6 июля госпитализировали 12 человек с коронавирусной инфекцией. Ранее на протяжении трёх дней подряд суточный показатель держался на одном уроне — по семь фактов, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в регионе выявили 371 741 заражение коронавирусом, в том числе 52 — за последние сутки. Новый случаи отмечены в четырёх муниципальных образованиях: в Перми, Чайковском, Чусовском и Гремячинском муниципальных и городских округах.

От COVID-19 оправились 362 577 пермяков. По причине коронавирусной инфекции скончались 8 843 человека.