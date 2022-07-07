Москва, 7 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, чтобы искать альтернативные территории России маршруты для поставок казахской нефти вряд ли является политически мотивированным. Об этом 7 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть… По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами», — сказал он в ответ на вопрос о том, считают ли в Москве политически мотивированным решение казахского лидера о поиске маршрутов по поставкам нефти в обход России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента Казахстана заявил, что поставки казахской нефти через российскую территорию нужно диверсифицировать и навал приоритетным направлением для этого Транскаспийский маршрут.