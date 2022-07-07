Япония, 7 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Береговая охрана Японии нашла тело автора манги Yu-Gi-Oh! Кадзуки Такахаси (настоящее имя Кадзуо Такахаси) на побережье города Наго, префектура Окинава (Япония). Об этом 7 июля сообщает NHK.

Цитата из аниме Yu-Gi-Oh! Цитата из аниме Yu-Gi-Oh!

Как отмечает СМИ, Такахаси обнаружил мужчина с проплывавшего мимо судна. Автор популярной манги был одет в костюм для подводного плавания — на его теле не было обнаружено каких-либо царапин и следов. Полиция продолжает расследование для определения причин смерти Тахакаси.

ИА REGNUM напоминает, что Кадзуки Такахаси было 60 лет. Он стал известен в 1996 году после создания манги Yu-Gi-Oh! , которая переросла во франшизу с одноимённой карточной игрой, аниме, игрушками и новыми сериями манги.