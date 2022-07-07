Уфа, , 14:05 — REGNUM Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры и бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

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Сообщается, что днем 7 июля спасатели получили информацию о том, что на 1493 км автотрассы М-5 столкнулись фура и бензовоз, при этом водителя фуры зажало, ему требуется помощь спасателей.

Отмечается, что прибыв на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали зажатого водителя 1970 года рождения. Мужчина был транспортирован до машины скорой помощи.

Отмечается, что в этом ДТП также пострадал 37-летний водитель бензовоза, он отказался от госпитализации. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ДТП пострадали водитель скорой помощи и два фельдшера.