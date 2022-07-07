Курган, 7 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 7 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, выписаны по выздоровлению пять человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 16 заражённых коронавирусом курганцев. Это на 11 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 7 июля выявлен 105 221 случай заражения коронавирусом, выздоровели 103 445 человек, скончался 1441 пациент (ни одного человека за сутки).