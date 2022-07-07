Томск, , 13:58 — REGNUM Правительство выделит Томской области дополнительно 644 млн рублей на малое транспортное кольцо. По словам губернатора Владимира Мазура, заявку поддержал штаб комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марат Хуснуллин Government.ru

«Участок, о котором идёт речь, связывает Коларовский тракт от кольца до улицы Богдана Хмельницкого примерно в том районе, где у 12-го маршрута конечная остановка», — отметил он.

Глава региона добавил, что первые пять км станут началом малого транспортного кольца Томска. На весь проект региону уже утверждено финансирование в размере 1,8 млрд рублей из федерального бюджета.