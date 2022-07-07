Дахук, Ирак, 7 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям боевиков в Ираке в рамках военной операции «Сжатый кулак». Об этом 7 июля сообщается на официальной странице министерства обороны Турции в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По последним данным, удары наносились по базам и местам сосредоточения партизан Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией). В заявлении отмечается, что в результате были убиты двое партизан.

«В результате продолжающейся операции наших войск, еще два террориста РПК были обезврежены в районе проведения операции «Сжатый кулак». Наши операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — говорится в сообщении минобороны Турции.