Симферополь, , 13:54 — REGNUM Решение суда о признании геноцидом преступлений нацистов в отношении народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны — это запоздалая и очень важная дань международному праву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил историк, кандидат исторических наук, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941 — 1944 гг. — концлагерь «Красный» Volgoduma.ru

«Необходимо сказать, что это решение, во-первых, не было неожиданностью, во-вторых, оно не является чем-то новым в оценке последствий последствий Второй мировой и Великой Отечественной войны для народов Советского Союза, поскольку то, что руководство Третьего рейха, фашистская партия, фашизм в целом задумал по отношению к народам Советского союза в случае победы, это было геноцидом, и об этом всегда шла речь», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Мальгин.

«К сожалению, в силу ряда причин в своё время, в 1960, 1970, 1980-е годы на этом аспекте не был сделан акцент. Это было связано с отношениями внутри организации Варшавского договора, союза экономической взаимопомощи», — отмечает историк.

Данное обстоятельство, считает Андрей Мальгин, косвенно повлияло на оживление националистических, нацистских настроений в Восточной Европе и в Европе в целом.

«То, что сделано сейчас — это запоздалая дань международному праву, которая в своё время не была чётко и ясно отдана. И вот сейчас, спустя восемь десятилетий после победы, об этом недвусмысленно заявлено. И это очень важно для понимания того, что происходило в нашей стране в середине двадцатого века», — считает собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 июля, Верховный суд Крыма признал геноцидом преступления нацистов во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны. В ходе суда были приведены свидетельства историков, данные архивов, заслушаны свидетели — непосредственные очевидцы событий, родственники замученных нацистами крымчан.