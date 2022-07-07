Махачкала, , 13:54 — REGNUM В Дагестане решила свести счеты с жизнью бывшая сотрудница республиканского министерства труда и соцразвития. Женщина являлась фигурантом уголовного дела о хищении свыше 600 млн рублей в составе преступного сообщества, пишет «Черновик».

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Обвиняемая провела три месяца в СИЗО, после чего меру пресечения ей смягчили на домашний арест. Попав домой, бывшая чиновница минтруда написала записку, в которой объяснила, что её заставили признаться в том, чего она не совершала. Из-за страха вновь попасть в СИЗО она решилась на отчаянный шаг.

В настоящее время подтверждения данной информации на сайтах правоохранительных органов нет. По информации «Черновика», журналисты послали запрос в минтруда Дагестана с целью получения комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане была разоблачена деятельность преступного сообщества из числа сотрудников минтруда, обвиняемых в хищении денежных средств, выделяемых для социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в 2017–2018 годах. В числе подозреваемых было 33 чиновника, в том числе директора комплексных центров социального обслуживания населения Каякентского и Ногайского районов, Табасаранского и Цумадинского района, а также два экс-директора таких же центров в Дербентском и Бабаюртовском районах. Главным фигурантом уголовного дела был экс-министр труда и соцразвития Расул Ибрагимов.