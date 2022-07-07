Париж, 7 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Франция ожидает «жесткой конфронтации» с Россией на встрече министров иностранных дел G20, которая проходит в Индонезии, 7–8 июля 2022 года, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Франция, по данным французского источника, обвиняет Россию в «нарушении ряда основных принципов G20, которыми являются сотрудничество, диалог и урегулирование споров мирными методами».

Эта встреча служит отправной точкой перед ноябрьским саммитом глав государств и правительств G20 в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический гигант TotalEnergies объявил, что уступил свою 20-процентную долю в месторождении Харьяга российской компании «Зарубежнефть».

Читайте также: Total уступает России долю в месторождении Харьяга