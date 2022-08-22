Москва, 7 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев покинул пост главы организации. Об этом 7 июля он сообщил журналистам.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

«Некоторое время назад клубы Российской премьер-лиги поддержали мою кандидатуру на пост исполняющего обязанности президента лиги, поэтому сегодня было важно для меня закрыть гештальт, подвести итоги президентства в ФНЛ», — сказал Алаев.

Алаев является генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС). 27 июня он был назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) вместо ушедшего в отставку Ашота Хачатурянца.

Исполняющим обязанности главы ФНЛ до проведения выборов будет Наиль Измайлов.

Напомним, ранее пост президента РПЛ покинул. Также он ушёл с поста главы экспертно-судейской комиссии РФС и вышел из состава исполкома РФС.

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