Заречный, Пензенская область, 7 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Житель города Заречного Пензенской области «инвестировал» в покупку акций нефтегазового сектора более 1 млн рублей. Не дождавшись прибыли, пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

По словам 51-летнего мужчины, с ним по телефону связался якобы сотрудник крупной энергетической компании. Он предложил вложить деньги в акции. Мужчина установил мобильное приложение и в течение четырех месяцев под разными предлогами вносил средства в надежде получения прибыли. Перечислив за это время более 1 млн рублей, мужчина попытался обналичить их. После неудачных попыток пострадавший обратился к полицейским. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, жительница Пензы перевела «ясновидящей» за несколько месяцев якобы оказанных услуг более 1 млн рублей. Мошенницу задержали, часть похищенных средств удалось вернуть.

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