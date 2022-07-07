Москва, , 13:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского полковника о том, что Украина может вскоре исчезнуть с карты мира, в ходе общения с журналистами 7 июля.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее заявил в интервью телеканалу Sky News Australia, что Украина — уже фактически несостоявшееся государство, которое может быть стёрто с карты мира.

«Не хотел бы американских полковников как-то комментировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном воплощении сценария Макгрегора для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, отставной полковник Макгрегор заявил, что в европейских странах стали чаще говорить о необходимости прекращения боевых действий на Украине и достижении какого-либо соглашения.

Читайте также: В США предупредили о возможном исчезновении Украины с карты мира