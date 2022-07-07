Москва, 7 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России, которые принимают участие в спецоперации по денацификации Украины, получили возможность отдохнуть. Об этом 7 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома», — заявили в военном в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны добавили, что также в данный момент на полевых пунктах ведётся плановое обслуживание военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пензенскую область прибыли 110 вынужденных переселенцев из Харьковской области.