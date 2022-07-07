Во Владимирской области за сутки выявлены 17 ковид-пациентов
Владимир, 7 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области 7 июля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Mos.ru
Анализы на коронавирус
Шесть человек госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 332 случая заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 580 пациентов, в том числе 10 — за последние сутки.
За весь период скончались 3488 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.