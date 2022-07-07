Нью-Йорк, США, , 13:49 — REGNUM На этой неделе рынок нефти продемонстрировал сильное падение, из-за чего возникли опасения по поводу того, что может повториться цикл бумов и спадов 2008 года. Однако на этот раз слабость финансового рынка нефти идет вразрез с сильным физическим рынком сырой нефти, анализирует агентство Bloomberg 7 июня.

Нефтепровод «Дружба» Transoil.by

В абсолютном выражении однодневное падение на $10,73 за баррель во вторник 5 июля стало третьим по величине с момента запуска фьючерсного рынка нефти марки Brent в 1988 году. 6 июля потери продолжились, и цена марки Brent упала ниже $100 за баррель, что на 17% ниже пика, достигнутого в июне и составившего почти $122.

Несомненно, в последнее время перспективы нефтяного рынка на ближайшие месяцы и начало 2023 года ухудшились. Европа, вероятно, находится в рецессии, и здоровье ее экономического локомотива — Германии — пошатнулось из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию. В то же время высокие розничные цены на топливо начинают сдерживать рост спроса на нефть. Добыча нефти в России падает меньше, чем ожидалось, и Вашингтон дал понять, что не заинтересован в ее снижении.

Само по себе это оправдывает коррекцию цен; но замедление экономического роста должно быть гораздо сильнее, чтобы Brent устойчиво опустилась ниже 80-90 долларов за баррель, не говоря уже о цене в 65 долларов, которую прогнозируют некоторые банки.

Физический рынок нефти остается сильным, по крайней мере пока. ОПЕК+ увеличила добычу почти до предельного уровня, и только Саудовская Аравия и ОАЭ способны еще нарастить добычу. В то же время спрос на нефть в Китае быстро восстанавливается после апрельско-майского застоя. Если физический рынок нефти не сократился, то потому, что Вашингтон продает огромное количество сырой нефти из своих стратегических нефтяных резервов, сдерживая цены. Объем продаж, составляющий около миллиона баррелей в день, превышает объем добычи некоторых стран ОПЕК. Но эти продажи либо закончатся к октябрю 2022 года, либо их объем уменьшится.

Почему же цены на нефть так сильно упали 5 июня? Ликвидность фьючерсов на рынке нефти очень низка, что делает их уязвимыми для тех, кто избавляется от крупной позиции или продает форвардные контракты. И то, и другое произошло на этой неделе. Летом вероятны несколько крупных сделок по хеджированию между производителями для фиксации цен на следующий год. Нефтетрейдеры сообщили, что банки Уолл-стрит покупают опционы на 2023 год в больших объемах — вероятно, это признак того, что на рынке присутствует крупный клиент, хеджирующий цены на нефть. Не стоит воспринимать однодневное снижение цен как признак того, что давление, вызвавшее рост нефтяных цен более чем на 50% за последний год, вскоре ослабеет.

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