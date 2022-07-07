Сеул, , 13:50 — REGNUM В мае 2022 года профицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $3,86 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в апреле текущего года в стране был зафиксирован дефицит в размере $80 млн.

Профицит товарного баланса составил $2,74 млрд, что на $3,92 млрд меньше, чем в мае 2021 года. Экспорт товаров из страны вырос на 20,5%, до $61,7 млрд, а импорт — на 32,4%, до $58,96 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $20 млн. Дефицит в данной области был зафиксирован впервые за четыре месяца.

С января по май 2022 года общий профицит платежного баланса составил $19,17 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.