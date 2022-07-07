Улан-Удэ, 7 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Двое заразившихся госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 334.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 137 пациентов, в том числе 14 за сутки. Жертвами коронавируса стали 3035 человек.