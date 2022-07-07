Георгий Балаков, 7 июля 2022, 14:21 — REGNUM Интенсивность непрерывных обстрелов Донецка идёт по нарастающей. В какой-то момент кажется, что украинские солдаты озверели настолько, что дальше уже некуда. Но начинается новый день — и удары артиллерии по жилым кварталам столицы Донецкой Народной Республики становятся ещё более ожесточенными. Зверства вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей этого города уже который день остаются в числе главных тем обсуждения популярных телеграм-каналов.

ДНР
ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате сегодняшних обстрелов территории ДНР со стороны украинских формирований погибли 6 мирных жителей, среди которых 4 ребёнка. 19 граждан республики получили ранения», — сообщил о последствиях обстрелов Донецка со стороны ВСУ 6 июля телеграм-канал «Рыбарь».

И подобная сводка о ситуации в Донецке стала уже привычной. Только 5 и 6 июля в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли минимум пять детей — всем им было не больше 10 лет.

«Только за последние два дня от ударов ВСУ по мирным районам в ДНР погибли пять детей. Вчера в Донецке — девочка Вероника, которую буквально собирали по частям после обстрелов Ворошиловского района натовскими снарядами, а сегодня в Макеевке — два мальчика и две девочки. Всем погибшим детям было не больше 10 лет. Один мальчик скончался в машине скорой помощи, другой — в песочнице во дворе от осколков снарядов. Одна девочка погибла на месте, рядом со своим домом, другая — в реанимации, врачи до последнего боролись за жизнь малышки, но спасти ее не удалось», — сообщил телеграм-канал Readovka.

О повреждённых многоквартирных и частных домах, а также инфраструктуре никто уже даже не пишет, хотя украинская армия фактически ровняет Донецк с землей. Массированным артиллерийским обстрелам ежедневно подвергаются не только жилые массивы, но и предприятия, рынки, площади и другие многолюдные места, словно Киев целенаправленно стремится уничтожать мирное население Донбасса.

«С такой скоростью украинские террористы не убивали даже в 2014 году. Видимо, людоедам требуется всё больше крови. 235 крупнокалиберных снарядов натовского образца (155-й, 152-й, 122-й калибры) сегодня упало на землю Донбасса с ведома и согласия ООН. И никто не знает, принесёт ли покой эта ночь… Страшный день. И снова прошу не брать в плен артиллеристов. Донбасс скорбит…» — высказал свое мнение администратор телеграм-канала «МАЙ ДНР».

Неравнодушными к происходящим событиям остаются и простые пользователи Сети. Наряду с яростью и призывами покарать украинских солдат многие из них задаются вопросом: как можно предотвратить ежедневные обстрелы Донецка?

«Я знаю, что многие из вас, даже те, кто молча сцепили зубы, все равно задаются вопросом: почему до сих пор обстреливают Донецк? И как прекратить каждодневные «прилёты» в Донецк, Макеевку, Спартак и Горловку, смерти и ранения мирного населения. Вы должны понять, что взять в лоб или с флангов Авдеевский укрепрайон, откуда ведутся обстрелы, — невозможно. Без огромных потерь среди личного состава и гражданских, взятых в заложники», — высказался на этот счёт телеграм-канал «Тройка».

ТГ-канал отмечает, что на позициях ВСУ возле Донецка создан эшелонированный укрепрайон, снести который можно только тяжёлым вооружением и авиацией с бетонобойными и противобункерными бомбами.

Донецк во время массированного обстрела со стороны ВФУ
Донецк во время массированного обстрела со стороны ВФУ
Народная милиция ДНР

«Чтобы прекратить обстрелы, их надо отодвинуть минимум километров на сто, что по факту означает выход к Днепропетровской области Украины. Авиацией и бомбами? Нет, нельзя! Там на территории находится крупнейший в Европе коксохимический завод. Склады полны опасными химикатами. Прямые удары по нему приведут к огромной экологической катастрофе, отравят почву и воду на десятки лет. На подступах к городу ковровые минные поля, сеть литых и заглубленных бетонных ДОТов, автоматизированные артиллерийские позиции размещены в плотной жилой застройке», — отметил автор поста.

По его оценке, лобовой штурм укрепрайона ВСУ возле Донецка приведёт к большим жертвам. Поэтому тактика обхода и медленного удушения — верное и вынужденное решение.

«Перерезаются все артерии сообщения, и начинается блокада, в работу идут специалисты по вскрытию укреплений (сирийский опыт). Обстрелы мирных — это психологическая и выматывающая тактика, цель — заставить идти в лоб, нести потери… Видимо, это вариант вывихнутого принципа кровной мести — «вы нам пункт управления, мы ваших детей»… Остаётся сцепить зубы и ждать. Паникеров в бан. Авдеевский котёл скоро будет готов! Работайте, братья!» — подытожил ТГ-канал.

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