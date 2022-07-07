7 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 14:21 — REGNUM Интенсивность непрерывных обстрелов Донецка идёт по нарастающей. В какой-то момент кажется, что украинские солдаты озверели настолько, что дальше уже некуда. Но начинается новый день — и удары артиллерии по жилым кварталам столицы Донецкой Народной Республики становятся ещё более ожесточенными. Зверства вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей этого города уже который день остаются в числе главных тем обсуждения популярных телеграм-каналов.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате сегодняшних обстрелов территории ДНР со стороны украинских формирований погибли 6 мирных жителей, среди которых 4 ребёнка. 19 граждан республики получили ранения», — сообщил о последствиях обстрелов Донецка со стороны ВСУ 6 июля телеграм-канал «Рыбарь».

И подобная сводка о ситуации в Донецке стала уже привычной. Только 5 и 6 июля в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли минимум пять детей — всем им было не больше 10 лет.

«Только за последние два дня от ударов ВСУ по мирным районам в ДНР погибли пять детей. Вчера в Донецке — девочка Вероника, которую буквально собирали по частям после обстрелов Ворошиловского района натовскими снарядами, а сегодня в Макеевке — два мальчика и две девочки. Всем погибшим детям было не больше 10 лет. Один мальчик скончался в машине скорой помощи, другой — в песочнице во дворе от осколков снарядов. Одна девочка погибла на месте, рядом со своим домом, другая — в реанимации, врачи до последнего боролись за жизнь малышки, но спасти ее не удалось», — сообщил телеграм-канал Readovka.

О повреждённых многоквартирных и частных домах, а также инфраструктуре никто уже даже не пишет, хотя украинская армия фактически ровняет Донецк с землей. Массированным артиллерийским обстрелам ежедневно подвергаются не только жилые массивы, но и предприятия, рынки, площади и другие многолюдные места, словно Киев целенаправленно стремится уничтожать мирное население Донбасса.

«С такой скоростью украинские террористы не убивали даже в 2014 году. Видимо, людоедам требуется всё больше крови. 235 крупнокалиберных снарядов натовского образца (155-й, 152-й, 122-й калибры) сегодня упало на землю Донбасса с ведома и согласия ООН. И никто не знает, принесёт ли покой эта ночь… Страшный день. И снова прошу не брать в плен артиллеристов. Донбасс скорбит…» — высказал свое мнение администратор телеграм-канала «МАЙ ДНР».

Неравнодушными к происходящим событиям остаются и простые пользователи Сети. Наряду с яростью и призывами покарать украинских солдат многие из них задаются вопросом: как можно предотвратить ежедневные обстрелы Донецка?

«Я знаю, что многие из вас, даже те, кто молча сцепили зубы, все равно задаются вопросом: почему до сих пор обстреливают Донецк? И как прекратить каждодневные «прилёты» в Донецк, Макеевку, Спартак и Горловку, смерти и ранения мирного населения. Вы должны понять, что взять в лоб или с флангов Авдеевский укрепрайон, откуда ведутся обстрелы, — невозможно. Без огромных потерь среди личного состава и гражданских, взятых в заложники», — высказался на этот счёт телеграм-канал «Тройка».

ТГ-канал отмечает, что на позициях ВСУ возле Донецка создан эшелонированный укрепрайон, снести который можно только тяжёлым вооружением и авиацией с бетонобойными и противобункерными бомбами.

Донецк во время массированного обстрела со стороны ВФУ Народная милиция ДНР

«Чтобы прекратить обстрелы, их надо отодвинуть минимум километров на сто, что по факту означает выход к Днепропетровской области Украины. Авиацией и бомбами? Нет, нельзя! Там на территории находится крупнейший в Европе коксохимический завод. Склады полны опасными химикатами. Прямые удары по нему приведут к огромной экологической катастрофе, отравят почву и воду на десятки лет. На подступах к городу ковровые минные поля, сеть литых и заглубленных бетонных ДОТов, автоматизированные артиллерийские позиции размещены в плотной жилой застройке», — отметил автор поста.

По его оценке, лобовой штурм укрепрайона ВСУ возле Донецка приведёт к большим жертвам. Поэтому тактика обхода и медленного удушения — верное и вынужденное решение.

«Перерезаются все артерии сообщения, и начинается блокада, в работу идут специалисты по вскрытию укреплений (сирийский опыт). Обстрелы мирных — это психологическая и выматывающая тактика, цель — заставить идти в лоб, нести потери… Видимо, это вариант вывихнутого принципа кровной мести — «вы нам пункт управления, мы ваших детей»… Остаётся сцепить зубы и ждать. Паникеров в бан. Авдеевский котёл скоро будет готов! Работайте, братья!» — подытожил ТГ-канал.

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