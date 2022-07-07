Москва, , 13:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на полях заседания «Группы двадцати» на острове Бали с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине, сообщили 7 июля в МИД РФ.

Ван И и Сергей Лавров Mid.ru

«Особое внимание уделено ситуации на Украине и вокруг нее. Лавров проинформировал китайского коллегу о ходе реализации основных задач специальной военной операции вооруженных сил РФ, направленной на защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны также обменялись оценками действий, предпринимаемых странами Запада в контексте украинского сюжета.