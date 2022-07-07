Екатеринбург, 7 июля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Свердловской области осудили водителя грузовика, который спровоцировал смертельное ДТП и покинул место происшествия. Об этом журналистам сообщил старший помощник регионального СКР Александр Шульга.

Суд

Авария произошла в ноябре 2020 года на автодороге «Екатеринбург — Тюмень». Водитель грузовика «Вольво» перестраивался на полосу встречного движения для обгона и не заметил автомобиль, который уже находился на этой полосе. Женщина, которая находилась за рулём легковой машины, попыталась избежать столкновения. Автомобиль выехал на обочину, а затем съехал в кювет.

В машине находились четверо человек. Двое взрослых и ребёнок получили травмы средней тяжести. Ещё один ребёнок получил тяжёлые травмы и скончался в больницы.

Виновник аварии покинул место происшествия. Его задержали в ходе розыскных мероприятий, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского главка МВД. Суд приговорил мужчину к семи годам в колонии-поселении.