Лос-Анджелес, США, 7 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший злодея Векну в сериале «Очень странные дела», прокомментировал реакцию зрителей на смерть капитана баскетбольной команды Джейсона в исполнении Мэйсона Дайя. Об этом 7 июля пишет Entertainment News.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр в роли Один/Векны/Генри

Бауэр объяснил, почему многие поклонники шоу были довольны смертью Джейсона даже в больше степени, чем возможной смертью Векны. «Он (Джейсон — ИА REGNUM) просто, простите меня за мой язык, осёл», — считает актёр.

Напомним, что премьера финальных эпизодов четвёртого сезона шоу «Очень странные дела» состоялась 1 июля. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна, однако, по словам создателей шоу, проект стоит ожидать не ранее 2024 года.