Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 6 июля, выявили 12 заражений коронавирусом. Это на два больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В ковидные центры 6 июля доставлены семь пациентов. Суточный показатель госпитализаций сократился на четыре случая. В настоящее время в стационарах лечится 51 человек. Состояние 12 оценивается как тяжёлое. Четверо находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 29 пациентов получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 217 444 носителя коронавируса. Выздоровели 212 617 оренбуржцев. В списке жертв заболевания числятся 4026 человек.