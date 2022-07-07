Москва, , 13:49 — REGNUM Поездки в Калининградскую область в ближайших планах президента России Владимира Путина нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 июля журналистам.

Калининград Aleksander Kaasik

Представителя Кремля спросили, возможна ли в ближайшей перспективе поездка Путина в этот регион, попавший в условия транзитной блокады. Песков ответил, что в ближайшей перспективе «возможно всё».

«Но Калининград — пока в планах президента таких поездок нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что в России продолжают прорабатывать ответные меры в связи с блокадой Калининградской области со стороны Литвы. В Москве надеются на лучшее, но готовятся к худшему, добавил он.

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