Элиста, , 13:44 — REGNUM В Калмыкии начальника управления учёта электроэнергии заподозрили в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД России.

Без света Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Предварительно установлено, что с января 2018 года по июнь 2020 года работник калмыцкого филиала энергетической компании получил от индивидуальной предпринимательницы 351 тыс. рублей. В обмен мужчина закрывал глаза на нарушения в сфере учёта потребления электроэнергии на объектах предпринимательской деятельности в Целинном районе и Элисте, заниженные показания счётчиков и фиктивные ежемесячные отчёты.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.