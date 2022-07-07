Москва, , 13:50 — REGNUM Преодоление Россией санкций вынудит США и Европу пойти на постепенное снятие некоторых ограничений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Анатолий Аксаков Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ситуации с долларов и евро наблюдается дисбаланс спроса на валюту и предложения валюты.

«Поскольку у нас достаточно активно все-таки осуществляется экспорт, и мы зарабатываем достаточно за счет экспортеров, прежде всего энергоресурсов, большой объем валюты в виде долларов и евро, то, соответственно, возникает вопрос, куда это все девать. Спрос на евро и доллары резко сократился, потому что нам ограничили поставки из стран, где функционирует евро и доллар», — пояснил депутат.

Аксаков отметил, что дисбаланс уже начал преодолеваться, частично проблему решает параллельный импорт. «Нарастание этого процесса и преодоление санкционных решений, связанных с торговлей Европы и Америки с нашей страной, оно просто вынудит те же европейские страны, а раньше Америку… Американцы очень прагматичный и циничные люди примут решения о том, чтобы некоторые ограничения постепенно снимать», — уверен Аксаков.

Парламентарий считает, что нынешняя политика Запада будет продолжаться в риторике, а в конкретных действиях будет смягчаться. «В перспективе, я думаю, по крайней мере надеюсь, что все вернется на круги своя. Равновесный курс. Доллар где-то 70−75, ну и евро чуть побольше в силу тех традиций и рыночных отношений, которые сложились до проведения операции на Украине», — добавил он.