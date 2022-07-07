Москва, 7 июля 2022, 13:43 — REGNUM По премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ударил запущенный им же бумеранг, связанный с «делом Скрипалей», сообщила 7 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что «мораль — не стремитесь разрушить Россию, Россию разрушить нельзя».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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