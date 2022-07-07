Москва, , 13:43 — REGNUM По премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ударил запущенный им же бумеранг, связанный с «делом Скрипалей», сообщила 7 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг. Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что «мораль — не стремитесь разрушить Россию, Россию разрушить нельзя».

«А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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