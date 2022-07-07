Москва, 7 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. По премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ударил запущенный им же бумеранг, связанный с «делом Скрипалей», сообщила 7 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Важный аспект, который нужен для полноты восприятия ситуации. По Борису Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг. Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И еще как сдали», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что «мораль — не стремитесь разрушить Россию, Россию разрушить нельзя».

«А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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