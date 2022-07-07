Минск, 7 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Законопроект о Всебелорусском народном собрании будет рассмотрен в первом чтении осенью текущего года. Об этом 7 июля после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил председатель нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко.

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По его словам, приступить к рассмотрению документа палата представителей Национального собрания Белоруссии планирует в сентябре, сообщает агентство БелТА.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов заявил, что конституционная реформа в Белоруссии не забуксовала, просто она отложена до лучших времен, благо времени в запасе ещё достаточно. Он напомнил, что согласно новой конституции, закон о Всебелорусском народном собрании должен быть принят не позднее конца февраля 2023 года, а выборы в парламент и местные советы состоятся 25 февраля 2024 года, поэтому время ещё есть.