Симферополь, , 13:41 — REGNUM Судебный процесс в связи с преступлениями румынских оккупантов на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны анонсировал спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов 7 июля, комментируя решение Верховного суда Крыма о признании преступлений нацистов геноцидом.

Севастополь в оккупации

«На очереди — процесс, который вынесет вердикт по поводу румынских оккупантов. Пусть в Бухаресте не думают, что мы о них забыли», — написал Константинов.

Спикер Госсовета подчеркнул, что решением Верховного суда Крыма юридически установлен факт геноцида мирного населения на территории Крыма и Севастополя в период Великой Отечественной войны.

«Признаны установленные и вновь выявленные преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками против не менее 219 000 мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны на территории Республики Крым. Это — военные преступления и факты геноцида относительно национальных и этнических групп Крыма. Суд рассмотрел свидетельские показания, документальные свидетельства, выслушал пояснения экспертов, сообщивших о фактах массового уничтожения советских граждан в концлагере «Красный», целенаправленного уничтожения советских военнопленных, убийства пациентов психиатрических больниц, принудительного использования рабочей силы, массовых казней, в том числе и детей, уничтожения или разграбления крымских деревень», — написал Константинов.

«Казалось бы, мы всё это и так знаем. Но, как выясняется, если обо всём этом не напоминать, одни заявляют, что «избавились от исторической вины» за содеянное их дедами, а другие — впадают в историческое забвение, устраивая культ мерзавцев и палачей», — подчеркнул спикер.

Константинов подчеркнул важность решения суда — теперь установлено юридическое определения преступлениям нацистов в Крыму.

«И пусть теперь кто-нибудь попробует заявить, что геноцид крымчан — это смешно: будет нести за это юридическую ответственность», — сказал Константинов.

Однако главное, добавил спикер, это память народа: нельзя забывать о жертвах нацистов, миллионах советских граждан, убитых преступниками.

«Пока мы не забыли об их участи и о том, кто были их палачи, — нацизм не пройдёт», — подчеркнул председатель Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Верховный суд Республики Крым вынес решение о признании преступлений, совершённых нацистами в годы оккупации Крымского полуострова, геноцидом. Данное решение стало пятым в России.

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