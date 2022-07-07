Калуга, 7 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Калужской области на средства инфраструктурных бюджетных кредитов продолжат закупку автобусов для Обнинска и отремонтируют тепловые сети в Малоярославце. Об этом 7 июля в режиме видеоконференцсвязи рассказал губернатор Владислав Шапша на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании

Калужский губернатор проинформировал вице-премьера России Марата Хуснуллина о реализации проектов, с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, заключены контракты на приобретение автобусов для Обнинска. В 2022 году регион намерен приобрести 92 автобуса. На заседании также был представлен проект теплоснабжающего комплекса Малоярославца, в рамках которого предстоит усовершенствовать котельные, которые практически полностью выработали свой ресурс, и заменить около 2,6 км тепловых сетей с износом более 95%.

«Проект планируется реализовать на условиях концессии. Инвестор имеет опыт строительства и замены изношенных сетей. Просим поддержать этот проект», — пояснил Владислав Шапша.

Озвученные проекты правительственной комиссией одобрены.

В 2021 году в ходе оглашения послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что регионы смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых и сроком погашения 15 лет. Денежные средства, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру для жилищного строительства и формирования городской среды. Инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. В 2021 году Калужской области одобрено четыре инфраструктурных бюджетных кредита на сумму 3 млрд 513 млн рублей.