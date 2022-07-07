Хасака, , 13:42 — REGNUM Оккупационный контингент армии США в Сирии вывез партию контрабандной сирийской нефти на территорию Ирака. Об этом 7 июля сообщает официальное информационное агентство SANA.

Американские военные в Сирии Program Executive Office Soldier

По данным журналистов, конвой в составе 45 автоцистерн покинул территорию сирийской провинции Хасака ночью 7 июня. Под охраной американских военных, колонна проследовала через нелегальный КПП на сирийско-иракской границе и направилась в сторону одной из американских военных баз на севере Ирака.

Ранее сообщалось о том, что американские военные занимаются продажей контрабандной сирийской нефти.