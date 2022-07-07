Рим, , 13:37 — REGNUM Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Италии за последние семь суток выросло на 33%, заявили 7 июля в экспертном институте Gimbe.

Перед вакцинацией от коронавируса. Италия Dipartimento Protezione Civile

Количество пациентов, помещенных в палаты и отделения интенсивной терапии, за тот же период увеличилось на 36%.

Два дня подряд, 5 и 6 июля, в стране ежедневно выявляли более 100 тысяч новых случаев вируса, ситуация грозит «фактическим карантином», то есть ситуацией, при которой огромное число граждан перестанут работать без каких-либо формальных объявлений, полагают эксперты.

За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).