Оренбург, 7 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области 7 июля эвакуировали ряд судов. Причиной стали анонимные письма с угрозой теракта, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Сообщения о минировании получили Оренбургский областной суд, Арбитражный суд, Соль-Илецкий районный суд, Оренбургский гарнизонный военный суд, Оренбургский районный суд, Промышленный, Дзержинский, Ленинский и Центральный районные суды Оренбурга, Октябрьский суд Орска. На месте работают спецслужбы, проводятся проверки зданий.

На данный момент известно, что завершилась проверка здания Октябрьского райсуда Орска. Информация о минировании оказалась ложной. Суд продолжил работу в штатном режиме.

Стоит отметить, что с начала июля это уже второй случай эвакуации судов из-за ложных анонимных угроз.