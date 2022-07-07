7 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Игорь Галактионов, , 13:59 — REGNUM Цены на нефть в середине текущей недели (11-17 июля) продолжили снижаться из-за опасений по поводу мировой рецессии. Накануне в МВФ не исключили, что данный сценарий может реализоваться в 2023 году. Доллар США не перестает укрепляться, указывая тем самым на отток из рисковых активов и уверенность инвесторов в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказали сообщения из Китая, где началась очередная волна ограничений из-за вспышек коронавируса.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Между тем мировой рынок сталкивается с ограничением поставок сырья. Так, экспорт казахстанской нефти может упасть на 1 млн б/с из-за закрытия трубопровода КТК. В то время как запасы нефти в США, по-видимому, сократились на минувшей неделе (4-10 июля), что указывает на сохраняющийся дефицит.

Фьючерсы Brent торгуются вблизи $100 за баррель. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97–99. Зона $107–108 за баррель может выступить зеркальным сопротивлением. Полагаем, что котировки Brent на какое-то время закрепятся между этими рубежами.

По данным западных СМИ, США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель. Страны внимательно изучают возможные последствия таких опций, чтобы нивелировать потери для собственных экономик. Реализовать идею планируется путем запрета на страхование и транспортные услуги, если стоимость нефти превысит предельный уровень, «согласованный международными партнерами».

На наш взгляд, инициатива неоднозначная. Для того чтобы мера была эффективной, потребуется участие всех стран ЕС, а также Китая и Индии, которые пока никак не комментируют инициативу США. В противном случае мера будет формальной, ведь страны G7 уже почти не покупают нефть из РФ, а ЕС планирует отказаться от морских поставок Urals к концу 2022 года.

Добыча нефти

Еще одна интересная новость — Саудовская Аравия начала продавать отдельные экспортные сорта со скидкой, чтобы составить конкуренцию российской нефти. Речь идет о сортах Arab Heavy и Arab Medium, которые ближе по своему химическому составу к Urals, чем «флагманский» сорт Arab Light. Цены на Arab Light с поставкой в августе, наоборот, были повышены.

Ранее стало известно, что скидки на свои сорта также увеличили Иран и Венесуэла. Конкуренция на рынке тяжелой сернистой нефти обострилась именно в азиатском регионе, куда активно перенаправляются российские баррели, от которых отказываются в Европе. Данные отслеживания судов отражают явное смещение морских поставок из России в сторону азиатского региона.

Мы считаем, что дисбалансы со временем будут сглаживаться за счет того, что Саудовская Аравия и другие экспортеры сырья Персидского залива будут отправлять больше нефти в Европу. При этом находящиеся под санкциями Иран и Венесуэла не имеют такой возможности. Пока конкуренция в Азии сохраняется, причин для сужения дисконта в стоимости российской нефти к Brent не просматривается. По последним данным, этот дисконт остается на уровне $30 за баррель.

Вернемся к теме казахстанской нефти. По решению суда деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена на 30 суток. Этот трубопровод соединял казахстанские месторождения с новороссийским портом, откуда нефть отгружалась на танкеры, следующие в страны Южной Европы и США. В прошлом году объем поставок составлял около 1,2 млн б/с. Примерно третья часть этого объема может отгружаться альтернативными маршрутами, а оставшиеся 0,8 млн б/с могут на время уйти с рынка.

Эшелон с нефтью Albert Bridge

Это может ужесточить проблемы с доступностью топлива в мире, особенно в странах Европы. Южноевропейские потребители пока продолжают активно импортировать российскую нефть, поэтому выпадение казахстанских объемов может привести к временному росту морских поставок Urals. Эмбарго вступит в силу только в конце года, так что пока покупатели отечественного сырья не скованы ограничениями.

Мировые цены на нефть пока не реагируют на приостановку КТК. В среду, 6 июля, поставки по трубопроводу шли в обычном режиме, компания намерена обжаловать решение суда.

Как уже было отмечено выше, фактором давления на нефтяные цены стали новости из КНР. Китай сообщил о росте случаев заболеваний COVID-19, возвращаются ограничения на перемещения населения в 11 городах. В сумме на эти регионы приходится порядка 15% ВВП Поднебесной. Это усиливает опасения из-за спроса на топливо в стране, являющейся вторым крупнейшим в мире потребителе нефти.

Китай придерживается политики «нулевой терпимости» в отношении COVID-19. Это означает, что на малейшие вспышки заболевания Пекин отвечает жесткими мерами по социальному дистанцированию. В 2020–2021 гг. такая стратегия неплохо себя зарекомендовала, но в этом году она кажется явно неэффективной по отношению к новым, более заразным штаммам. Китай борется с заболеванием на протяжении всего II квартала, однако вспышки инфекции продолжают отмечаться в разных регионах. Несомненно, ограничения позволяют ограничить число пострадавших от коронавируса, но вместе с тем экономический ущерб от них очень серьезен.