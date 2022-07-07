Варшава, , 13:35 — REGNUM На территории Польши была развёрнута британская система противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre. Об этом 7 июля написал польский министр обороны Мариуш Блащак на своей странице в одной из соцсетей.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

«Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже в нашей стране, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — указал он в своём сообщении.

Также Блащак отметил, что это стало возможным из-за крепких отношений Варшавы с Лондоном и добавил, что такое событие является доказательством общей заботы НАТО о безопасности восточного фланга альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат польского сейма (нижней палаты парламента) Матеуш Пискорский заявил, что Польша останется без поддержки НАТО, если введёт войска на Украину и окажется перед угрозой прямого столкновения с Россией.