Салехард, 7 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 7 июля за сутки никого не госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Mos.ru Борьба с коронавирусом

По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки в регионе девять человек. Заразились коронавирусом четверо ямальцев, это на одного человека меньше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 июля зарегистрировано 137 303 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 042 человека, 1042 скончались (ни одного за сутки).