Москва, 7 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Российские власти должны проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по поводу запросов Шри-Ланки о помощи с топливом и авиасообщении. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 7 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подтвердил, что в ходе беседы президентов России и Шри-Ланки Владимира Путина и Готабайи Раджапаксы шриланкийская сторона попросила помощи с импортом топлива, а также возобновления рейсов «Аэрофлота». Такие обращения были, отметил Песков, но они требуют анализа.

«Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы всё-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

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