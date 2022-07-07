Липецк, 7 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Липецкой области 7 июля выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего зарегистрирован 153 тыс. 21 случай заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 836 человек выписаны, в том числе 40 — за последние сутки.

За весь период скончались 3793 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.