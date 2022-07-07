Москва, 7 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китая играет особенную роль в деле формирования более демократического миропорядка. Об этом 5 июля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И на полях G20.

Mid.ru Сергей Лавров

«Подчёркиваю особую важность российско-китайской созидательной связки, стратегической связки в деле формирования более справедливого и демократического миропорядка на основе принципов международного права», — заявил Лавров.

«И на контрасте с откровенно агрессивной линией Запада, который стремится сохранить свое привилегированное положение, доминирование в международных делах, наша позиция находит понимание и поддержку всё большего числа ответственных участников межгосударственного общения», — указал он.