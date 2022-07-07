Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Строительство магистралей М-32 и М-49 позволит объединить дороги в самом крупном по населению Приморском районе Санкт-Петербурга и сделать движение по ним более удобным. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Приморский район

Первая магистраль появится на участке от М-49 до Приморского шоссе. Также появится путепроводная развязка через ж/д пути Сестрорецкого направления, которую соединят с Приморским шоссе. А дорога М-49 расположится от Приморского шоссе до развязки с ЗСД.

Новые магистрали повысят уровень транспортной инфраструктуры строящихся жилых кварталов. Между северной и южной частью Приморского района появится дополнительная связь. Строительство М-32 планируется осуществить с 2022 по 2025 год, а М-49 — с 2025 по 2027 год.

Стоит отметить, что магистрали также станут звеном в дальнейшем развитии Планерной улицы, Суздальского, Комендантского проспектов и других улиц.