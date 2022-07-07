Кизлярский район, Дагестан, , 13:31 — REGNUM В Дагестане утонули в реке две малолетние девочки. Одной из них было четыре года, второй — пять. Тело одной из них до сих пор не нашли, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

Несчастный случай произошел в Кизлярском районе, неподалеку от села Новомонастырское.

«В реке Прорве, рядом с селением Новомонастырским Кизлярского района утонули две девочки четырех и пяти лет. Тело одного ребёнка уже найдено, поиски второго — продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МЧС сообщало, что в Дагестане с начала купального сезона 2022 года утонули в Каспийском море семь человек, трое из них — дети. А, по данным МВД, опубликованным 4 июля, с начала весенне-летнего сезона в Дагестане зарегистрировано всего около 20 случаев утопления.

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