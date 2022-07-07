Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург намерен первым из регионов России воспользоваться возможностью компенсации затрат на создание Особой экономической зоны, сообщили 7 июля в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Russez.ru ОЭЗ Санкт-Петербурга

Общий объем средств, который может быть потенциально возмещен Санкт-Петербургу — 4,4 млрд рублей. Это сумма затрат, понесенных регионом с 2018 года, отметили в пресс-службе.

Кроме того, начиная с 2023 года, в бюджет Санкт-Петербурга для возмещения средств, затраченных на развитие инфраструктуры ОЭЗ, за счет федерального бюджета в течение трех лет будет направлено более 1 млрд рублей.

Пока объем возмещения затрат Санкт-Петербурга спрогнозирован на 5 лет, однако механизм позволяет дополнительно увеличивать срок возмещения на период от 5 до 15 лет.

«Санкт-Петербург — первый регион, который воспользуется данным механизмом компенсации затрат, связанных с особой экономической зоной. Мы рассчитываем, что компенсированные средства будут направлены на создание новых объектов инфраструктуры, востребованных у промышленных, в том числе, инновационных предприятий Санкт-Петербурга», — отметила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.