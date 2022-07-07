Петербургу компенсируют расходы на создание ОЭЗ
Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург намерен первым из регионов России воспользоваться возможностью компенсации затрат на создание Особой экономической зоны, сообщили 7 июля в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург».
Общий объем средств, который может быть потенциально возмещен Санкт-Петербургу — 4,4 млрд рублей. Это сумма затрат, понесенных регионом с 2018 года, отметили в пресс-службе.
Кроме того, начиная с 2023 года, в бюджет Санкт-Петербурга для возмещения средств, затраченных на развитие инфраструктуры ОЭЗ, за счет федерального бюджета в течение трех лет будет направлено более 1 млрд рублей.
Пока объем возмещения затрат Санкт-Петербурга спрогнозирован на 5 лет, однако механизм позволяет дополнительно увеличивать срок возмещения на период от 5 до 15 лет.
«Санкт-Петербург — первый регион, который воспользуется данным механизмом компенсации затрат, связанных с особой экономической зоной. Мы рассчитываем, что компенсированные средства будут направлены на создание новых объектов инфраструктуры, востребованных у промышленных, в том числе, инновационных предприятий Санкт-Петербурга», — отметила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.
На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 67 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — 161,5 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» действует до 2054 года.