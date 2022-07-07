Сеул, , 13:31 — REGNUM В последнее время в Южной Корее сохраняются умеренные темпы восстановления экономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчет Корейского института развития (KDI).

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, опубликованном 7 июля, отмечается улучшение ситуации в сфере услуг, благодаря отмене антиковидных ограничений, и ухудшение показателей в производственном секторе из-за внешних факторов, таких как украинский кризис и ужесточение монетарной политики в крупных странах.

Ранее эксперты говорили о рисках экономического спада в связи с ситуацией на мировых рынках и локдауном в крупнейших городах Китая.

Между тем в июне текущего года экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 5,4%, однако из-за высоких цен на энергоносители в стране на протяжении трех месяцев подряд фиксируют дефицит торгового баланса.

Напомним, что ранее министерство финансов понизило прогноз темпов экономического роста страны до 2,6%, а прогноз по инфляции, напротив, повысило до 4,7%.

В июне инфляция в Южной Корее составила 6%, что является самым высоким показателем за последние 24 года.

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По прогнозам ЦБ Южной Кореи, по итогам года темпы роста экономики страны составят 2,7%, а инфляции — 4,5%.