Амман, , 13:40 — REGNUM В министерстве внутренних дел Иордании сообщили о разработке плана безопасности проведения праздника «Ид-аль-Адха» (Курбан-байрам), который пройдёт 9 июля. Об этом сообщает официальная страница ведомства в социальных сетях.

Жандармерия Иордании @DarakJo

Отмечается, что обязанность по обеспечению безопасности и защите участвующих в праздновании ложится на подразделения жандармерии (внутренних войск).

«Управление общественной безопасности объявило о начале реализации комплексного плана безопасности в связи приближением праздника Ид-аль-Адха. Этот план включает в себя работу по трём направлениям: безопасность, движение транспорта и окружающая сред. План направлен на поддержание безопасности и общественного порядка и создания надлежащей атмосферы для граждан в дни праздника», — сообщили в МВД Иордании.