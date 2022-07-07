Тюмень, 7 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 23 выздоровевших и один госпитализированный с COVID-19. Об этом сообщает 7 июля региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 июля коронавирус выявили у 13 тюменцев. Это на 22 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 июля коронавирус выявили у 192 235 человек, выздоровели 187 670 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).